राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में संविधान गौरव दिवस के आयोजन के माध्यम से भाजपा चुनावी राज्यों के अनुसूचित जाति (एससी) वोट बैंक के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की जुगत में जुटी है।

इसी कड़ी में गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना के ज्ञान भवन में संविधान गौरव दिवस आयोजन का उद्घाटन किया।

उन्होंने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की। भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन किया और कांग्रेस पर हर मौके पर निजी लाभ के लिए संविधान की बलि देने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ किया। वहीं, भाजपा संविधान की रक्षा एवं उसके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि संविधान गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य यही है नई पीढ़ी को संविधान के मूल्यों, उसके निर्माताओं के योगदान को जनजन तक पहुंचा जाए।

संविधान दिवस भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि संविधान दिवस भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर संविधान को किताबों की अलमारियों से निकालकर देश के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया।