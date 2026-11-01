बिहार में Gen-Z पर विपक्ष और नए दलों की पकड़ से BJP सतर्क, सोशल मीडिया और आईटी सेल को दिया नया टास्क

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने बिहार में विपक्ष के साथ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) व जन सुराज पार्टी (जसुपा) के प्रति युवाओं विशेषकर जेनजी के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लिया है।

पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी हरीश द्विवेदी की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय के कैलाशपति मिश्र सभागार में रविवार को मीडिया विभाग, सोशल मीडिया व आईटी सेल की हुई बैठक से यह बात निकल कर सामने आई है।

हरीश द्विवेदी ने मीडिया विभाग, सोशल मीडिया व आईटी सेल को संगठन की डिजिटल सक्रियता को मजबूत बनाने के साथ पार्टी की विचारधारा एवं सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही कहा कि जेनजी के मध्य पार्टी के युवा नेता पकड़ बढ़ाने में विशेष रुचि दिखाएं।

प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया जनसंवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसके माध्यम से पार्टी की विचारधारा, केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की जरूरत है।