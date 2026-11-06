गूगल-अमेजन तक पहुंची BIT पटना के छात्रों की प्रतिभा, ग्लोबल टेक कंपनियों में इंटर्नशिप से बढ़ाया संस्थान का गौरव

जागरण संवाददाता, पटना। वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बीआइटी पटना के विद्यार्थियों ने एक प्रेरक मिसाल पेश की है। संस्थान के छात्रों ने दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों गूगल और अमेजन में इंटर्नशिप हासिल कर अपनी तकनीकी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

इस उपलब्धि से संस्थान में उत्साह का माहौल है। विद्यार्थियों की सफलता ने न सिर्फ उनके व्यक्तिगत कौशल को पहचान दिलाई है, बल्कि संस्थान के शैक्षणिक और तकनीकी वातावरण को भी नई पहचान दी है। ग्लोबल कंपनियों में चयन से चमकी प्रतिभा गूगल और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप हासिल करना तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए मजबूत प्रोग्रामिंग स्किल, समस्या समाधान की क्षमता और लगातार सीखने का जज्बा जरूरी होता है। बीआइटी के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और तकनीकी दक्षता के दम पर इस चुनौती को पार किया है। उनकी सफलता से दूसरे विद्यार्थियों के बीच भी बेहतर प्रदर्शन करने का उत्साह बढ़ा है।

निदेशक ने सम्मानित कर बढ़ाया हौसला विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर संस्थान के निदेशक डा. डीके मलिक ने सफल छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने उनकी मेहनत, लगन और तकनीकी प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनियों में इंटर्नशिप प्राप्त करना विद्यार्थियों की क्षमता और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने इसे संस्थान में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक माहौल और व्यावसायिक मार्गदर्शन का सकारात्मक परिणाम भी बताया।

किताबी पढ़ाई से आगे तकनीकी कौशल पर जोर निदेशक ने विद्यार्थियों को केवल अकादमिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहने, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी कौशल को लगातार मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बदलते तकनीकी दौर में नवाचार, नई तकनीकों की समझ और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और सीखने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए प्रेरित किया गया।

प्लेसमेंट विभाग की रणनीति भी आई काम इस उपलब्धि में संस्थान के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट विभाग की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया। संस्थान प्रबंधन ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर अवसरों के लिए तैयार करने में प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन की अहम भूमिका होती है। सही दिशा और निरंतर अभ्यास से छात्र राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में भी अपनी जगह बना सकते हैं।