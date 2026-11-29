जागरण संवाददाता, पटना। बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल और भविष्य की तैयारी के बीच एक जरूरी काम अक्सर छूट जाता है। वह है जन्म प्रमाणपत्र बनवाना।

जब स्कूल में दाखिले का समय आता है या किसी सरकारी योजना का लाभ लेने की जरूरत पड़ती है, तब अभिभावक इस दस्तावेज के लिए भागदौड़ शुरू करते हैं।

कई बार समय पर पंजीकरण नहीं होने से उन्हें अस्पताल, नगर निगम और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि जन्म के 21 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान और पूरी तरह निशुल्क है।

नूतन राजधानी अंचल के उप-रजिस्ट्रार राजीव रंजन पांडेय ने बताया कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए समय-सीमा का ध्यान रखना जरूरी है।

जन्म के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत अस्पताल में जन्म होने पर वहीं से पंजीकरण कराया जा सकता है। घर पर जन्म होने या गैर-पंजीकृत अस्पताल में प्रसव होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को सूचना देकर पंजीकरण कराया जा सकता है।

समय बीतने के साथ बढ़ती जाती है प्रक्रिया जन्म के 21 दिन बाद भी प्रमाणपत्र बनवाने का मौका रहता है, लेकिन इसके लिए विलंब शुल्क देना पड़ता है। 21 से 30 दिनों के बीच आवेदन करने पर दो रुपये शुल्क देना होगा।

30 दिनों से अधिक और एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर पांच रुपये विलंब शुल्क लगेगा। इस अवधि में नगर निगम क्षेत्र में संबंधित रजिस्ट्रार की जांच के बाद आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद जिला सांख्यिकी कार्यालय से स्वीकृति मिलती है।