पति के बैंक खाते से निकाले पैसे और प्रेमी के जरिए दे दी उसी की सुपारी, बिहटा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

संवाद सूत्र, बिहटा। सिमरी गांव में इरफान इमाम उर्फ कल्लू ड्राइवर की गोली मारकर की गई हत्या का पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझी तो सामने आई साजिश ने पुलिस के साथ-साथ पूरे इलाके को भी हैरान कर दिया।

जिस पत्नी के साथ मृतक ने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी को 40 हजार रुपये देकर हत्या की सुपारी दिलवाई थी।

हैरानी की बात यह है कि हत्या के लिए दी गई रकम भी पत्नी ने पति के बैंक खाते से ही निकाली थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य नाबालिग को गिरफ्तार किया है। हालांकि, गोली चलाने वाला मुख्य शूटर अभी फरार है।

जांच के लिए विशेष टीम गठित दानापुर डीएसपी टू अमरेंद्र कुमार झा ने शुक्रवार को बताया कि हत्या की घटना के बाद बिहटा थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई थी। टीम ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान शुरू किया। इस दौरान सबसे पहले मृतक की पत्नी नेहा परवीन उर्फ फौजिया फिरदौस को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले। इसके बाद सिमरी गांव निवासी प्रमोद चौधरी के पुत्र करण चौधरी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में हत्या की साजिश की परतें खुलती चली गईं।

तीन वर्षों से चल रहा था प्रेम प्रसंग पुलिस के अनुसार, करण चौधरी और नेहा परवीन के बीच पिछले तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस रिश्ते में इरफान इमाम बाधक बन रहा था। पति से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। साजिश के तहत करण ने 40 हजार रुपये में शूटर तय किया। इसके लिए उसने नेहा से रकम ली थी।

पुलिस के मुताबिक, नेहा ने अपने पति के ही बैंक खाते से रुपये निकालकर प्रेमी को दिए थे। तय योजना के अनुसार, शूटर को 20 हजार रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था, जबकि हत्या के बाद शेष 20 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी।