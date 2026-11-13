संवाद सूत्र, बिहटा। बिहटा के सिमरी गांव में इरफान इमाम उर्फ कल्लू ड्राइवर के सिर में गोली मारकर की गई हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड की साजिश मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। पुलिस के अनुसार, पत्नी ने पति की हत्या कराने के लिए प्रेमी को 40 हजार रुपये की सुपारी दी थी।

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पत्नी नेहा परवीन उर्फ फौजिया फिरदौस का गांव के ही युवक करण चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि दोनों ने मिलकर इरफान को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी।

पड़ोस के युवक से प्रेम प्रसंग में रची साज‍िश मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले मृतक की पत्नी नेहा परवीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में उसने हत्या की साजिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।