जागरण संवाददाता, पटना। चक्रवाती प्रभाव के चलते बिहार में ठंड (Bihar Ka Mausam) की चाल सुस्त पड़ गई है। पछुआ हवाओं की रफ्तार कमजोर होने से तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो रही है और कड़ाके की ठंड की दस्तक भी देर से होने के आसार हैं।

मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच सुबह और रात में ठंड का असर बना हुआ है, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। सुबह और देर रात ठंड का प्रभाव अधिक महसूस होगा, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। बीते 10 दिनों के तापमान पर नजर डालें तो पटना के अधिकतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि हुई, जबकि न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिरा है।