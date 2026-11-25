जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में ठंड (Bihar Weather Update) का इंतजार अभी लंबा हो सकता है। सुबह और रात में हल्की ठंड के साथ कोहरे का असर रहेगा, जबकि दोपहर में खिली धूप लोगों को राहत देगी।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों तक तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार नहीं हैं।

मंगलवार को भभुआ 32.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, वहीं गया में दृश्यता घटकर महज 200 मीटर दर्ज की गई।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात अकवान के प्रभाव खत्म होने के बाद बंगाल की खाड़ी से पुरवा का प्रवाह होने से तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी।