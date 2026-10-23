Bihar Weather Update: बिहार में नवंबर में भी दिन में बनी रहेगी हल्की गर्मी, पछुआ से सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड

जागरण संवाददाता, पटना। मौसम के बदलते मिजाज के बीच नवंबर में भी दिन के तापमान में खास गिरावट की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, नवंबर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है।

हालांकि, अगले एक सप्ताह में पछुआ हवा के मजबूत होने से रात के तापमान में गिरावट आएगी। इससे सुबह और शाम में ठंड का अहसास बढ़ेगा, जबकि दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी बनी रहेगी। सुबह और शाम के मौसम में बदलाव मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बीते छह दिनों में पटना सहित राज्य के ज्यादातर जिलों के न्यूनतम तापमान में करीब तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे सुबह और शाम के मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पछुआ हवा के मजबूत होने से बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से ठंड बढ़ने के आसार हैं। गुरुवार को पटना सहित सात जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।