Bihar Weather Update: बिहार में मानसून की विदाई, अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार से मानसून की विदाई होने के साथ मौसम का रंग बदल रहा है। पुरवा और पछुआ के मिश्रित प्रभाव से मौसम का तेवर में बदलाव आया है।

सुबह और देर रात्रि में हल्की ठंड का अहसास हो रहा है। जबकि, दिन में तीखी धूप के कारण हल्की गर्मी व उमस का प्रभाव बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित सभी जिलों का मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा।

तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बने होने के कारण सुबह और रात्रि में हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। अगले पांच दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। समस्तीपुर के सिंघिया में 36.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि, कटिहार के दंडकोहरा में 26.3 मिमी, मुंगेर के हवेली खड़गपुर में 25.0 मिमी, कुरसेला में 14.2 मिमी, प्राणपुर में 12.6 मिमी, भागलपुर के नारायणपुर में 10.2 मिमी, भागलपुर के नवगछिया में 8.4 मिमी, खगड़िया के बालतारा में 6.8 मिमी, सुपौल में 5.2 मिमी एवं कटिहार के कोहरा में 5.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।