पटना की प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजलक्ष्मी की डिलीवरी के बाद मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, पटना। आईजीआईएमएस के पास स्थित निजी नर्सिंग होम में सिजेरियन से बेटे को जन्म देने के कुछ घंटे बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजलक्ष्मी की मौत हो गई।

स्वजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पिता केके लाल ने बताया कि रात में तबीयत बिगड़ने और पल्स रेट 162 तक पहुंचने के बावजूद डॉक्टर करीब डेढ़ घंटे बाद पहुंचे।

तब तक राजलक्ष्मी की मौत हो चुकी थी। स्वजन के अनुसार राजलक्ष्मी को 12 अक्टूबर को पूनम सर्जिकल एवं मैटरनिटी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था।

13 अक्टूबर की दोपहर करीब तीन बजे सिजेरियन से बेटे का जन्म हुआ। नवजात का वजन 2.100 किलोग्राम बताया गया है। शाम 7:30 बजे तक चिकित्सक ने स्थिति सामान्य बताई थी। रात करीब 8:15 बजे राजलक्ष्मी की तबीयत बिगड़ने लगी।