डंकी रूट से भेजा जाता था मलेशिया: पटना से AIMIM नेता सहित 2 गिरफ्तार, पाकिस्तानी एजेंट से जुड़े तार

संवाद सहयोगी, किशनगंज। दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में मोटी कमाई का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं को अवैध डंकी रूट के जरिए मानव तस्करी के दलदल में धकेलने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।

किशनगंज एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम और एसटीएफ ने पटना में संयुक्त छापेमारी कर गिरोह के कथित सरगना पूर्णिया के रौटा निवासी हाजी नाहिद गनी और उसके सहयोगी अनगढ़ निवासी मो. तबरेज को गिरफ्तार कर लिया।

इस नेटवर्क के तार मलेशिया में बैठे एक पाकिस्तानी एजेंट से जुड़े हैं, जो वहां पहुंचे भारतीय युवकों को बंधक बनाकर जबरन बंधुआ मजदूरी कराता था। नाहिद गनी आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआइएमआइएम का पूर्व युवा प्रदेश महासचिव है।

एसडीपीओ-1 खुसरू सिराज के अनुसार, यह सिंडिकेट हाजी नाहिद गनी प्राइवेट लिमिटेड और ताइबा इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स जैसी एजेंसियों के जरिए सीमांचल के युवाओं को जाल में फंसाता था। रोजगार दिलाने के नाम पर प्रति युवक 1.80 लाख रुपये तक वसूले जाते थे।