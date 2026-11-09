Aaj Ka Musam: बिहार में सुबह कोहरा, दिन में तेज धूप; 4-5 दिन नहीं बदलेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, पटना। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज 9 नवंबर को बिहार के सभी 38 जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ बना रहेगा।

राज्य भर में किसी भी प्रकार की मौसमी चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है।

वहीं, आज उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व के सभी जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा।

उत्तर-पूर्वी बिहार के ऊपर समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, वहीं, दक्षिण छत्तीसगढ़ से झारखंड होते हुए इस परिसंचरण तक एक ट्रफ रेखा भी गुजर रही है।

कैसा रहेगा तापमान

दक्षिण-मध्य बिहार (पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद): अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य भर में दिन और रात के पारे में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह और शाम में हल्की ठंडक महसूस की जा सकती है, जबकि दिन के समय धूप खिली रहेगी।