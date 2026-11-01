बिहार में मौसम का बड़ा उलटफेर: रात में 19 डिग्री तक लुढ़का पारा; अगले 48 घंटे इन जिलों में अलर्ट!

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर-पश्चिमी, उत्तर-मध्य, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर तथा उत्तर-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है।

सबसे अधिक वर्षा चकाई (58.6 मिमी) और लखीसराय (38.2 मिमी) में रिकॉर्ड की गई। वहीं, लखीसराय जिले में 24 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली। अरवल में रही सबसे ठंडी रात मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वाधिक तापमान 32.7°C कैमूर (भभुआ) में दर्ज किया गया। अधिकांश जिलों में अधिकतम पारा 23.6°C से 32.7°C के बीच रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में दिन के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।