Bihar Weather Report: बिहार में 2 नवंबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम, IMD ने जारी किया नया अपडेट 

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: बिहार में चक्रवाती तूफान अर्णब का प्रभाव कमजोर होने के बाद कई जगहों पर छिटपुट व हल्की वर्षा की गतिविधियां बनी हुई हैं। शनिवार को पटना सहित प्रदेश के ज्यादातर भागों में छिटपुट वर्षा के साथ मौसम सामान्य बना रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, दो नवंबर तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में हल्की एवं छिटपुट वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। इसके बाद मौसम का तेवर बदलेगा। शनिवार को पटना सहित सभी जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।