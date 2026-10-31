Kal Ka Mausam: बिहार में अभी होगी बारिश या कल से खिलेगी धूप? IMD ने जारी किया अपडेट

डिजिटल डेस्क, पटना। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), पटना द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के पश्चिमी हिस्सों में भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि अन्य अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

पिछले 24 घंटों का हाल मौसम विभाग के अनुसार बक्सर के सिमरी में सर्वाधिक 87.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा चक्की में 76.4 मिमी, रघुनाथपुर में 76.2 मिमी, केसठ में 72.4 मिमी, योगपट्टी में 68.6 मिमी, जीरादेई में 67.2 मिमी, मैनाटांड़ में 65.6 मिमी, सिकटा में 64.8 मिमी, बेतिया में 64.6 मिमी और पटना में 44 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान रोहतास और भोजपुर जिलों में 46 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं दर्ज की गईं।

राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कैमूर में 27.4°C रिकॉर्ड किया गया। अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3°C की गिरावट देखी गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान अरवल में 19.4°C रहा। कल का मौसम दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे क्षेत्रों पर भीषण चक्रवाती तूफान 'अर्णब' के अवशेष से बना कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है।

इसके साथ ही दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर क्षेत्र में एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र (वेल-मार्क्ड लो प्रेशर) बना हुआ है, जिसके तीव्र होकर डिप्रेशन और बाद में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज 31 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य बिहार के जिलों में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली (वज्रपात) के साथ 30–40 किमी/घंटा की गति से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 1 नवंबर से पूरे राज्य में मौसम के लिए कोई चेतावनी नहीं है।