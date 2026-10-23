बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान, बिहार के कई जिलों में बिगड़ेगा मौसम 

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, 27-28 अक्टूबर से राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं, मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी।

पिछले 24 घंटों का हाल मौसम विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्यभर में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) और औरंगाबाद में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.5°C दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम तापमान डेहरी (रोहतास) में 16.2°C दर्ज किया गया। पटना और सीवान में 19 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। चक्रवाती तूफान की हलचल मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बन चुका है। यह 24 अक्टूबर को 'डिप्रेशन' और 26 अक्टूबर की सुबह तक 'चक्रवाती तूफान' में बदल सकता है। इसके अलावा, 24 अक्टूबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।