चक्रवात 'अर्णब' से बिहार में बिगड़ा मौसम, मधुबनी और सीतामढ़ी में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी ताजा जानकारी के अनुसार, बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है।

चक्रवाती तूफान 'अर्णब' के अवशेष (वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया) के लो प्रेशर एरिया में बदलने और उससे जुड़े चक्रवाती परिसंचरण व ट्रफ रेखा के प्रभाव से राज्य में बारिश जैसी स्थिति बनी हुई है।

आज का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं, राज्य के अधिकांश हिस्सों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंके वाली हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं, कल 31 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के बाद 1 से 5 नवंबर के दौरान राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है और किसी प्रकार की चेतावनी नहीं है। पिछले 24 घंटों का हाल पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन में ठंडक का अहसास बढ़ गया है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.1°C पूर्णिया और छपरा में दर्ज किया गया, जबकि पटना में अधिकतम पारा गिरकर 24.2°C पर आ गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान अरवल में 18.3°C रिकॉर्ड किया गया। उत्तरी बिहार में न्यूनतम तापमान में 2-3°C की गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटों में भोजपुर जिले में सबसे तेज 44 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा दर्ज की गई।

इन हिस्सों में हुई बारिश पिछले 24 घंटे में इस्लामपुर में 58.8 मिमी, अकबरपुर में 57.8 मिमी, अमदाबाद में 52.2 मिमी, टनकुप्पा में 52.2 मिमी, अधवारा में 50.6 मिमी, मेसकौर में 50.2 मिमी, दरौली में 50.0 मिमी, पटना में 32.1 मिमी, जहानाबाद में 40.5 मिमी और भागलपुर में 31.6 मिमी