राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की नदियां अब तक मुख्य रूप से सिंचाई और जल संसाधन के नजरिए से देखी जाती रही हैं, लेकिन आने वाले समय में इनका इस्तेमाल माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भी हो सकता है। राज्य सरकार नदियों की इसी परिवहन क्षमता को तलाशने की तैयारी में है। इसके लिए बिहार का स्टेट मैरीटाइम एंड वाटरवेज मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा।

इस योजना के जरिए राज्य में मौजूद नदियों और जलमार्गों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि किन जलमार्गों को परिवहन के लिहाज से विकसित किया जा सकता है और इसके लिए किन सुविधाओं की जरूरत होगी।

सड़क के साथ जलमार्ग को भी विकल्प बनाने की तैयारी परिवहन विभाग ने मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकार के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आठ दिसंबर तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। चयनित सलाहकार राज्य में उपलब्ध जलमार्गों की संभावनाओं का अध्ययन करेगा और उनके विकास की रूपरेखा तैयार करने में मदद करेगा।

मास्टर प्लान का प्रमुख उद्देश्य उन नदियों और जलमार्गों की पहचान करना होगा, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए किया जा सकता है। इससे जलमार्गों के विकास की प्राथमिकताएं तय करने में भी मदद मिलेगी। भारी वाहनों का दबाव घटाने में मिल सकती है मदद यदि नदियों के जरिए माल ढुलाई की व्यवस्था विकसित होती है तो सड़क मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव कम करने का विकल्प मिल सकता है। इससे परिवहन के लिए एक अतिरिक्त माध्यम तैयार होने की संभावना है। वहीं, यात्री परिवहन में जलमार्गों का इस्तेमाल शुरू होने पर लोगों को आवागमन का एक और विकल्प मिल सकेगा।

हालांकि, इन संभावनाओं को जमीन पर उतारने से पहले नदियों की भौगोलिक स्थिति, परिवहन क्षमता और जरूरी बुनियादी सुविधाओं का आकलन करना होगा। मास्टर प्लान से तय होगी विकास की दिशा फिलहाल परिवहन विभाग सलाहकार चयन की प्रक्रिया में जुटा है। मास्टर प्लान तैयार होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बिहार की किन नदियों में जल परिवहन की कितनी संभावना है। इसके साथ ही यह भी तय करने में मदद मिलेगी कि जलमार्गों को विकसित करने के लिए किस तरह के निवेश, आधारभूत ढांचे और सुविधाओं की जरूरत होगी।