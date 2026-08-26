बिहार विद्यार्थी सहयोग शिविर: पढ़ाई से लेकर हॉस्टल तक की प्रॉब्लम होगी दूर, महीने के हर चौथे मंगलवार को लगेगा कैंप
मुख्यत्री सम्राट चौधरी ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' का शुभारंभ किया। यह पहल छात्रों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के लिए है।
HighLights
मुख्यत्री सम्राट चौधरी ने 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' का शुभारंभ किया।
छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष सरकारी पहल।
शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन या शिविर में दर्ज होंगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार (25 अगस्त) को बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बिदुपुर) से 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' (Vidyarthi Sahayog Shivir) का शुभारंभ किया।
यह छात्रों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के लिए शुरू की गई एक विशेष सरकारी पहल है।
चलिए अब आपको इस योजना से जुड़ी एक-एक डिटेल बताते हैं-
क्या है विद्यार्थी सहयोग शिविर?
विद्यार्थी सहयोग शिविर (Bihar Student Camp) के तहत छात्र अपनी शिकायतों को सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया है, ताकि छात्रों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को समय रहते समाधान किया जा सके।
इसके तहत एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम, हॉस्टल, पीने का पानी, कैंटीन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें सुनी जाएंगी। साथ ही, छात्रों के इनोवेशन को स्टार्टअप से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा।
किन छात्रों को मिलेगा लाभ?
बिहार के विभिन्न शिक्षण संस्थानों- विशेषकर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान और अंबेडकर छात्रावासों में पढ़ रहे सभी छात्र-छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
कब-कब होगा सहयोग शिविर का आयोजन?
इस शिविर का आयोजन हर महीने के चौथे मंगलवार को किया जाएगा।
कितने दिन में होगा समस्या का समाधान?
बिहार सरकार (Bihar Government Scheme) का सख्त निर्देश है कि शिविर या पोर्टल पर आने वाली किसी भी शिकायत का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
कहां होगा आयोजन?
यह शिविर सीधे बिहार के शिक्षण संस्थानों (कॉलेज/यूनिवर्सिटी कैंपस) में आयोजित किया जाएगा, ताकि छात्रों को सरकारी दफ्तरों के बेवजह चक्कर न लगाने पड़ें।
कैसे दर्ज करा सकेंगे शिकायत?
छात्र अपनी सुविधानुसार 3 तरीकों से शिकायतें और सुझाव दर्ज करा सकते हैं।
- ऑनलाइन पोर्टल: 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' के माध्यम से (यहां शिकायत की स्थिति/स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकेगा)।
- हेल्पलाइन नंबर: टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके।
- सीधा संवाद: शिविर के दौरान अधिकारियों के समक्ष सीधे उपस्थित होकर।
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