बिहार विद्यार्थी सहयोग शिविर: पढ़ाई से लेकर हॉस्टल तक की प्रॉब्लम होगी दूर, महीने के हर चौथे मंगलवार को लगेगा कैंप

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार (25 अगस्त) को बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बिदुपुर) से 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' (Vidyarthi Sahayog Shivir) का शुभारंभ किया।

यह छात्रों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के लिए शुरू की गई एक विशेष सरकारी पहल है।

चलिए अब आपको इस योजना से जुड़ी एक-एक डिटेल बताते हैं-

क्या है विद्यार्थी सहयोग शिविर?

विद्यार्थी सहयोग शिविर (Bihar Student Camp) के तहत छात्र अपनी शिकायतों को सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया है, ताकि छात्रों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को समय रहते समाधान किया जा सके।