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बिहार विद्या साथी ऐप: घर बैठे होगी मुफ्त पढ़ाई, लाखों छात्रों को मिलेगा लाभ; 75000 शिक्षक रहेंगे ऑनलाइन

By Digital Desk Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 03:31 PM (IST)

Bihar Vidya Sath App: सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में 'बिहार विद्या साथी' ऐप लॉन्च किया, जिससे 9वीं से 12वीं के छात्र घर बैठे मुफ्त में JEE-NEET की तैयारी कर सकेंगे।

बिहार विद्या साथी ऐप। (AI Generated Image)

बिहार विद्या साथी ऐप। (AI Generated Image)

HighLights

  1. 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 'बिहार विद्या साथी' ऐप।

  2. घर बैठे मुफ्त JEE-NEET तैयारी और डिजिटल सामग्री।

  3. 75,000 शिक्षक 24x7 डाउट सॉल्व करने को उपलब्ध।

डिजिटल डेस्क, पटना। सम्राट सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 'बिहार विद्या साथी' ऐप लॉन्च (Bihar Vidya Sathi App) किया है। 24 अगस्त को सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने पटना से इस ऐप का शुभारंभ किया और छात्रों ने ऐप का ट्रायल भी लिया।

इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि छात्र अब फ्री में जेईई-नीट तक की तैयारी घर बैठे कर सकेंगे।

चलिए अब इस ऐप के फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। इसी के साथ हम 'बिहार विद्या साथी' ऐप (Bihar Student Education App) को लेकर पूछे जा रहे तमाम सवालों के जवाब भी देंगे।

1. इस ऐप से किन छात्रों को मिलेगा लाभ?

बिहार के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए यह ऐप (Vidya Sathi App) लॉन्च किया गया है। कक्षा 9वीं-10वीं के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों में तथा कक्षा 11वीं-12वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लाइव ट्यूटर सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। 

2- कितने छात्रों को मिलेगा लाभ?

सरकार की इस योजना से राज्य के सभी 38 जिलों के लगभग 3 लाख छात्रों को सीधा फायदा होगा।

3- कैसे मिलेगा लाभ?

  • इस इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म (ऐप) पर छात्रों को डिजिटल स्टडी मटेरियल और AI-पावर्ड टूल्स मिलेंगे।
  • छात्र अपनी सुविधानुसार शिक्षकों का चुनाव कर सकेंगे और उनसे 'वन-ऑन-वन' (डायरेक्ट) सवाल पूछ सकेंगे।

4- क्या ऐप के लिए कोई शुल्क लगेगा?

यह बिहार सरकार की एक पहल है, इसलिए छात्रों के लिए यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क (फ्री) होगी। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा।

5- क्या सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को ऐप का एक्सेस मिलेगा?

  • शुरुआत में नहीं। अभी इसे राज्य के 700 'सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों' के लिए लॉन्च किया गया है।
  • मुख्यमंत्री के अनुसार, भविष्य में इसका विस्तार राज्य के अन्य स्कूलों में भी किया जाएगा।

6- छात्र JEE-NEET की तैयारी भी कर सकेंगे

इस ऐप पर सिर्फ बिहार बोर्ड का सिलेबस ही नहीं, बल्कि JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exam) की तैयारी के लिए भी डिजिटल मटेरियल और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होंगे।

7. शिक्षक 24x7 ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे

  • छात्रों के डाउट सॉल्व करने के लिए लगभग 75,000 शिक्षक 24x7 (चौबीसों घंटे) उपलब्ध रहेंगे।
  • छात्र कहीं से भी और कभी भी ऑनलाइन आकर अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे।
बिहार_विद्या_साथी_ऐप_विवरण

ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य

बिहार सरकार के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई न रुके और उन्हें घर बैठे ही बेहतरीन शिक्षकों का मार्गदर्शन मिल सके।

'बिहार विद्या साथी' ऐप का मूल मकसद है कि मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई के अतिरिक्त 24 घंटे सातों दिन ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिले। इसके माध्यम से छात्र/छात्राएं मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री

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