बिहार सरकार की पहल: 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' से छात्राओं को मिली ताकत, बिना पहचान उजागर किए दर्ज होंगी शिकायतें

डिजिटल डेस्क, पटना। 'शिकायत तो करना चाहती हूं, लेकिन डर लगता है कि कहीं मेरा नाम सामने न आ जाए।' यह डर आज तक न जाने कितनी छात्राओं की आवाज को दबाता आया है।

कॉलेज में होने वाली परेशानी या किसी भी तरह की शिकायत को सामने लाने में लड़कियां अक्सर इसलिए हिचकिचाती थीं क्योंकि उन्हें अपनी पहचान और सुरक्षा की चिंता रहती थी। लेकिन, अब बिहार की छात्राओं को इस डर से हमेशा के लिए आजादी मिलने वाली है।

विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से छात्राओं को मिली नई ताकत छात्राओं की इसी बड़ी समस्या को समझते हुए, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल विशेष रूप से विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं की शिकायतों और सुझावों को सुरक्षित ढंग से सरकार तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस पहल को लेकर छात्राओं में काफी उत्साह है। हमारी आईडेंटिटी रहेगी हिडन पटना के जेडी विमेंस कॉलेज की छात्रा, अर्पिता मिश्रा, BBA सेकंड ईयर, इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत के बारे में बताती हैं। साक्षी प्रिया और अर्पिता मिश्रा। (जागरण) अर्पिता कहती हैं कि अगर हमें कॉलेज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हम जाकर इस पोर्टल पर बता सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट (यह है कि हमारी आईडेंटिटी को हिडन रखा जाएगा, यानी हमारा नाम सामने नहीं आएगा।