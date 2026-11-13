नगर निगम से पंचायत तक बदलेगी सड़क व्यवस्था, बिहार में DPR के लिए कंपनियों का पैनल; तकनीकी सर्वे के बाद डिजाइन

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग बड़ी पहल कर रहा है।

इसके तहत नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सड़कों के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी।

इसमें पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण और उन्नयन करने के साथ नई नगर सड़कों का निर्माण भी शामिल होगा। इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने से पहले उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जाएगी।

इसके लिए विभाग कंसल्टेंसी कंपनियों का पैनल तैयार करेगा। चयनित कंपनियों से जरूरत के अनुसार अलग-अलग नगर निकायों की सड़क परियोजनाओं का डीपीआर बनवाया जाएगा।

सर्वे के बाद तय होगा सड़क का स्वरूप

डीपीआर बनाने से पहले कंसल्टेंट कंपनियां संबंधित इलाकों का तकनीकी और इंजीनियरिंग सर्वे करेंगी। सड़क की लंबाई-चौड़ाई, मिट्टी की गुणवत्ता, उपलब्ध जमीन और वाहनों के दबाव का आकलन किया जाएगा।

इसके लिए डीजीपीएस और टोटल स्टेशन तकनीक से स्थल का नक्शा तैयार होगा। सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा कि किस सड़क की मरम्मत करनी है, कहां चौड़ीकरण की जरूरत है और कहां नई सड़क बनानी होगी।

सड़क निर्माण में बिटुमिनस और कंक्रीट तकनीक के इस्तेमाल की संभावना भी देखी जाएगी। इसके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के मानकों का पालन किया जाएगा। निर्माण की लागत और सड़क कितने समय तक टिकेगी, इसे ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार होगा।

जलजमाव और सुरक्षा पर भी रहेगा जोर सड़क के साथ जलनिकासी की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा होगी। इसके लिए नालों, पुलियों और क्रास ड्रेनेज की जरूरत का आकलन किया जाएगा, ताकि बारिश में सड़क पर पानी जमा नहीं हो।