बिहार की 14 यूनिवर्सिटी में PhD की होगी मॉनिटरिंग, NET छात्रों के लिए भी बदले नियम

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन और तय मानकों के आधार पर शोध कार्य की प्रगति की सतत निगरानी के लिए शीघ्र ही सेल गठित होगा। इसके लिए राज्यपाल सचिवालय ने सभी कुलपतियों से सुझाव मांगा है। प्राप्त सुझावों के आधार पर गाइडलाइन भी तैयार किया किया जाएगा।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के स्तर से पीएचडी में नामांकन के नए मानक निर्धारित करने के बाद यह पहल हो रही है। अभी कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी नामांकन से संबंधित कई स्तर पर अनियमितता की शिकायत मिली है।

ऐसे में पीएचडी ऑर्डिनेंस और पीएचडी रेगुलेशन-2026 के नए प्रविधानों के अनुरूप ही प्रवेश लेने का आदेश सभी विश्वविद्यालयों को दिया गया है। राज्यपाल सचिवालय ने जिन विश्वविद्यालयों में सेल बनाने का निर्णय लिया है उसमें मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बीआर आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत दरभंगा विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शामिल हैं।