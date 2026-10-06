LNMU UG Admission: तीन कॉलेज और पांच विषय चुनने का मौका, आज से आवेदन

जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2026-30 में रिक्त रह गई सीटों पर दाखिले के लिए स्पाट राउंड एडमिशन की घोषणा कर दी है।

विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी अंगीभूत, संबद्ध और राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में रिक्त सीटों को भरने के लिए छात्रों को यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, स्पाट एडमिशन के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया छह अक्टूबर से शुरू होकर आठ अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद नौ अक्टूबर को चयनित व पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी।

जिन विद्यार्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, वे 10 से 12 अक्टूबर के बीच संबंधित कॉलेजों में जाकर अपना नामांकन सुनिश्चित करा सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि पूर्व के नामांकन चरणों में जिन आवेदकों का किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं हो सका है, वे ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं।