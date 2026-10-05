एमबीबीएस में दाखिला मिला, पर रहने की जगह नहीं, डीएमसी के नए मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी चुनौती

राजकुमार गणेशन, दरभंगा। डीएमसी (दरभंगा मेडिकल कालेज) में नये सत्र 2026-27 का शुभारंभ आज से हो रहा है। एमबीबीएस कोर्स के नामांकित 150 छात्र-छात्राओं में वर्ग की शुरुआत होने से उत्सुकता है।

हालांकि, दूर-दराज के स्टूडेंट हास्टल आवंटित नहीं होने से परेशान हैं। इनके सामने सुरक्षित आवास में रहने और खाने जैसी गंभीर बुनियादी समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही डीएमसीएच कैंपस से बाहर रहने के चलते इन्हें रोजाना आवाजाही सहित कई मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी।

इसके बावजूद डीएमसी प्रशासन ने हास्टल के तौर पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया है। नामांकन के समय छात्रा-छात्राओं से हास्टल के लिए जरूरी फार्म भी अलग से नहीं भराया गया। बताया जाता है कि हास्टल फार्म भरने और फीस जमा करने की प्रक्रिया सिर्फ पांच सेंट्रल नामिनी स्टूडेंट ने किया है। जिसमें तीन नागालैंड और दो मेघालय राज्य के विद्यार्थी हैं। कालेज प्रशासन ने हास्टल में जगह नहीं होने के चलते इन पांचों विद्यार्थी को पावरग्रिड विश्रामगृह में कमरा आवंटित किया है। यहां पहले से ही अन्य सत्रों के दर्जनों स्टूडेंट रह रहे हैं। इस स्थिति से नव नामांकित स्टूडेंट निराश हैं और अभिभावक कालेज के अधिकारियों को फोनकर हास्टल आवंटित करने की रोजाना गुहार लगा रहे हैं।

सुरक्षा को लेकर छात्राओं के अभिभावक चिंतित दरभंगा मेडिकल कालेज परिसर में स्टूडेंट के लिए कुल 12 हास्टल मौजूद थे। जिसमें से नौ ब्वायज और तीन गर्ल्स हास्टल है। इनमें विभिन्न सत्रों के करीब 500 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी। जो कई हास्टलों के ध्वस्त होने से जगह कम गई है।

बता दें कि दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में फिलहाल पुनर्विकास और उन्नयन कार्य चल रहा है। जिस वजह से मौजूद हास्टलों को भी तोड़ा जाएगा। जिसके चलते नया भवन निर्माण पूरी होने तक स्टूडेंट हास्टल सुविधा से वंचित रहेंगे।

ऐसे हालात से नव नामांकित करीब 40 छात्राओं के अभिभावक अधिक चिंतित हैं। अनजान शहर में कालेज परिसर से बाहर रहने की जानकारी से छात्राओं के माता-पिता सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। वहीं मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र बाहर रहने से खर्च बढ़ने से आर्थिक परेशानी उत्पन्न होने की संभावना से घिर गए हैं।

एमबीबीएस सीट बढ़ी पर सालभर गुजरने पर भी नहीं शुरू हुआ हास्टल निर्माण राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा एमबीबीएस कोटे में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने से डीएमसी के मौजूद सत्र में 30 सीट बढ़ी है। इसके बावजूद हास्टल निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हुई है।