बच्चों का ध्यान भटकना और अतिसक्रियता होगी नियंत्रित? मिथिलांचल के चिकित्सक के शोध ने जगाई उम्मीद

मुकेश कुमार श्रीवास्तव, दरभंगा । बढ़ती उम्र के साथ भूलने की समस्या को अक्सर सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन बार-बार एक ही बात भूलना, परिचित लोगों को पहचानने में परेशानी, रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई या व्यवहार में लगातार बदलाव अल्जाइमर रोग के संकेत हो सकते हैं।

वर्तमान में अल्जाइमर का पूर्ण इलाज या इसे पूरी तरह ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मिथिलांचल के लिए एक शोध सुखद उम्मीद लेकर आया है। अमेरिकी ओपन जर्नल आफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित शोधपत्र में उन्होंने एडीएचडी (अटेंशन-डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसआर्डर) पर आयुर्वेदिक औषधि ब्राह्मी (मोनिएरी) और एलोपैथिक दवा पिरासिटाम के संयुक्त प्रयोग का अध्ययन प्रस्तुत किया है। शोध के अनुसार पांच से 10 वर्ष के 33 बच्चों को इसमें शामिल किया गया। छह माह तक उपचार के बाद बच्चों के ध्यान केंद्रित करने और अतिसक्रिय व्यवहार से जुड़े लक्षणों में सुधार का विवरण शोधपत्र में दिया गया है।