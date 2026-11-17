राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सफल संचालन के लिए कोर्स कमेटी का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें केवल प्रोफेसर ही नहीं, बल्कि टेक कंपनियों के एआई (AI) विशेषज्ञ और डेटा साइंटिस्ट भी शामिल होंगे।

रोजगार क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण और उसे अद्यतन करने पर भी कमेटी का ज्यादा फोकस रहेगा। इस संबंध में राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी कुलपतियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक कोर्स कमेटी पाठ्यक्रम संचालन में न केवल बड़ी जिम्मेदारी निभाएगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और उद्योग की मांग के बीच एक सेतु का भी काम करेगी।