जागरण संवाददाता, पटना। सर्दियों में कोहरे के कारण ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है।

पूर्व मध्य रेल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अवधि में 20 जोड़ी ट्रेनों को पूरी तरह रद किया गया है। इसके अलावा 26 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कटौती की गई है।

एक जोड़ी ट्रेन को आंशिक रूप से रद रखने का निर्णय

वहीं, एक जोड़ी ट्रेन को आंशिक रूप से रद रखने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का असर बिहार से गुजरने और खुलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ेगा। इनमें मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस, बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस, पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस, गया-कामाख्या एक्सप्रेस और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस शामिल हैं।

वहीं, पाटलिपुत्र-लखनऊ और पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस के परिचालन के दिनों में भी कमी की गई है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की स्थिति और निर्धारित परिचालन दिवस की जानकारी लेने की अपील की है। बिहार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रहेंगी रद मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस (14111/14112) दो दिसंबर से 24 फरवरी तक रद रहेगी। बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस (14523/14524) भी दिसंबर से फरवरी के बीच नहीं चलेगी। पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस (14617/14618) का परिचालन भी तीन महीने प्रभावित रहेगा।

गया-कामाख्या एक्सप्रेस (15619/15620) सात दिसंबर से 23 फरवरी तक रद रहेगी। इसके अलावा कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस, मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस और हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस भी पूरी तरह रद रहेंगी। नार्थ ईस्ट और गरीब रथ के फेरों में कटौती नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस (12505/12506) दिसंबर से फरवरी तक सप्ताह में दो दिन रद रहेगी। आनंद विहार-भागलपुर गरीब रथ (22406/22405) का परिचालन भी प्रत्येक सप्ताह एक दिन बंद रहेगा। ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस (11123/11124) सप्ताह में दो दिन नहीं चलेगी।

पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस (15033/15034) 15 दिसंबर से 10 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रद रहेगी। पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस (15079/15080) 16 दिसंबर से 14 फरवरी तक प्रत्येक रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नहीं चलेगी। दो ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस (12177) चार दिसंबर से 26 फरवरी तक आगरा कैंट और मथुरा के बीच रद रहेगी। वापसी में मथुरा-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस (12178) सात दिसंबर से 22 फरवरी तक मथुरा और आगरा कैंट के बीच नहीं चलेगी। इस दौरान दोनों ट्रेनों का परिचालन निर्धारित खंड तक ही होगा।