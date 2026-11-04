Bihar New Zoo: बिहार को मिलने वाला है नया चिड़ियाघर, गयाजी में जंगल की 45.9 हेक्टेयर जमीन पर होगा निर्माण

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में उपलब्ध बंजर वन भूमि का उपयोग औद्योगिक ढांचागत संरचनाओं के निर्माण में भी होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से इस संदर्भ में विचार-विमर्श किया।

तय हुआ कि गयाजी में 45.9 हेक्टेयर वन भूमि पर चिड़ियाघर बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा पांच अन्य परियोजनाओं पर प्रारंभिक सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा। औद्योगिक विकास के साथ पर्यटन एवं आधारभूत संरचना को भी नई गति मिलेगी।