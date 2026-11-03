बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली का असर: गांवों और BPL घरों में स्मार्ट मीटर लगाने पर ब्रेक, अब बाजारों पर फोकस

राज्य ब्यूरो, पटना। Smart Meter: बिजली कंपनी ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने को ले अब अपनी प्राथमिकता उन क्षेत्रों पर केंद्रित कर दी है जहां से कंपनी को राजस्व की उम्मीद है। उन क्षेत्रों पर अब बहुत जोर नहीं है जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा देने पर राजस्व का कोई लाभ नहीं है।

बिजली कंपनी केअधिकारियों ने बताया कि पूर्व में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के अभियान में इस बात पर भी फोकस रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका व्यापक कवरेज हो। पर कुछ दिनों बाद यह बात सामने आयी कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे घरों की संख्या काफी है जहां मामला मुफ्त के 125 यूनिट बिजली से आगे नहीं बढ़ रहा। इसकी वजह है कि बड़ी संख्या ऐसे घरों की है जिनके लोग शहरों में रहते हैं। कुछ खास अवसरों पर ही वे अपने गांव वाले घर में रहते है। ऐसे में उन घरों से बिजली कंपनी को राजस्व नहीं मिल पाता है।

नहीं मिल रहा राजस्व उन घरों में बस बिजली का कनेक्शन भर है। जिन घरों में लोग नियमित रूप से रह रहे हैं वहां भी राजस्व बहुत नहीं है। बल्ब और पंखा और बहुत हद पानी वाले पंप से बात आगे नहीं बढ़ रही। इस वजह से ऐसे में गांव अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर की प्राथमिकता में नहीं है।

इसी तरह बीपीएल परिवारों के घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विषय है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जो परिवार हैं उनकी संख्या लगभग 90 लाख हैं। इनके घरों में भी 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत नहीं है। इस कारण यहां से भी बिजली कंपनी को राजस्व की कोई उम्मीद नहीं। इस कारण इन परिवारों के घर भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर बहुत जोर नहीं।