राज्य ब्यूरो, पटना। अगले तीन साल में बिहार में सात नए हवाई अड्डे शुरू करने की तैयारी है। इनमें मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, रक्सौल, वीरपुर और सहरसा के हवाई अड्डे उड़ान योजना के तहत विकसित किए जाएंगे।

वहीं, सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर क्षेत्र में अजगैबीनाथ धाम के नाम से दो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इनके निर्माण से राज्य में हवाई संपर्क बढ़ेगा और पर्यटन, व्यापार तथा आवागमन को भी बढ़ावा मिलेगा।

सिविल विमानन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं पर भूमि अधिग्रहण से लेकर टर्मिनल भवन और रनवे निर्माण तक की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में चल रही है।