बिहार के इन 7 शहरों से शुरू होगी हवाई सेवा, 5 मौजूदा हवाई अड्डों का विकास; 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे
बिहार में अगले तीन सालों में सात नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे, जिनमें उड़ान योजना के तहत पांच और दो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे शामिल हैं।
HighLights
बिहार में अगले तीन साल में सात नए हवाई अड्डे बनेंगे।
पांच हवाई अड्डे उड़ान योजना के तहत विकसित किए जाएंगे।
सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट।
राज्य ब्यूरो, पटना। अगले तीन साल में बिहार में सात नए हवाई अड्डे शुरू करने की तैयारी है। इनमें मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, रक्सौल, वीरपुर और सहरसा के हवाई अड्डे उड़ान योजना के तहत विकसित किए जाएंगे।
वहीं, सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर क्षेत्र में अजगैबीनाथ धाम के नाम से दो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इनके निर्माण से राज्य में हवाई संपर्क बढ़ेगा और पर्यटन, व्यापार तथा आवागमन को भी बढ़ावा मिलेगा।
सिविल विमानन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं पर भूमि अधिग्रहण से लेकर टर्मिनल भवन और रनवे निर्माण तक की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में चल रही है।
मुजफ्फरपुर में टर्मिनल भवन और रनवे निर्माण शुरू
मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर करीब 27.67 करोड़ रुपये की लागत से टर्मिनल भवन और 31.20 करोड़ रुपये से रनवे का निर्माण शुरू हो चुका है।
वाल्मीकिनगर में 27.15 करोड़ रुपये से टर्मिनल और 23.80 करोड़ रुपये से रनवे बनाया जाएगा। यहां संपर्क सड़क के लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 139 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) को जमीन सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।
इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। वीरपुर में 88.83 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है। यहां 30.48 करोड़ रुपये से टर्मिनल भवन और 28.42 करोड़ रुपये से रनवे बनेगा।
सहरसा में रनवे के लिए 12 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। यहां रनवे निर्माण पर 42.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर भी तैयारी
सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 4228.61 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए 1302 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
वहीं, अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भागलपुर और मुंगेर में कुल 3145 एकड़ से अधिक जमीन चिह्नित की गई है।
इसके लिए 1330 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। दोनों परियोजनाओं का प्रभाव आकलन और डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है।