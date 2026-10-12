रामविलास पासवान को मिला बड़ा सम्मान, चिराग पासवान ने बिहार सरकार के फैसले पर कही ये बात

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी की जयंती प्रत्येक वर्ष 5 जुलाई को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने इसका स्वागत किया है। पार्टी ने इसे रामविलास पासवान के ऐतिहासिक सामाजिक योगदान और जनसेवा के प्रति उनके समर्पण का सम्मान बताया है।

इसपर केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार के प्रत‍ि आभार जताया है।

ऐत‍िहासिक-सामाज‍िक योगदान के प्रत‍ि सम्‍मान

उन्‍होंने कहा क‍ि मेरे नेता–मेरे पिता, पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान की जयंती 5 जुलाई को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान करना उनके ऐतिहासिक सामाजिक योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है।