बिहार के 13 जिलों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, अब छोटे शहरों को मिलेगी हवाई सेवा
बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जिससे हेलीकॉप्टर सेवाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। यह केंद्र सरकार ...और पढ़ें
HighLights
बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट का निर्माण।
परिवर्तित उड़ान योजना के तहत मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा।
पर्यटन, व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इससे इन जिलों में हेलीकॉप्टर सेवा का रास्ता खुलेगा। आपात स्थिति में राहत-बचाव कार्य और पर्यटन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना परिवर्तित उड़ान (मोडिफाइड उड़ान) योजना के तहत सरकार यह कार्य करने जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इससे जुड़े समझौता प्रारूप को सहमति दी है।
योजना को जमीन पर उतारने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच समझौता होगा। इसके बाद हवाई संपर्क से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियां तय होंगी।
किन जिलों में शुरू हो सकती है योजना?
राज्य सरकार नए हवाई मार्गों का प्रस्ताव भी दे सकेगी। सूत्रों के अनुसार, फिलहाल जिन आकांक्षी जिलों में यह योजना प्रारंभ होने की संभावना है वे जिले हैं अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और शेखपुरा।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परिवर्तित उड़ान के तहत ऐसे मार्गों पर भी विमान सेवा शुरू करने में सहायता मिलेगी, जहां शुरुआती दौर में यात्रियों की संख्या कम रहने की अनुमान है। ऐसे मार्गों पर उड़ान की एवज में सरकार आर्थिक मदद देगी।
सरकार का मानना है कि आर्थिक मदद मिलने से विमान कंपनियों के लिए सेवा शुरू करना और कुछ समय तक जारी रखना आसान होगा। योजना के तहत राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव लिए जाएंगे और तय प्रक्रिया के अनुसार चयन होगा।
हेलीपोर्ट और नए हवाई मार्गों के विकास से आकांक्षी जिलों और छोटे शहरों की हवाई पहुंच बढ़ेगी। इससे आवागमन के साथ पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने तथा रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
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