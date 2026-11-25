जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जल्द ही 45 हजार फार्मासिस्टों और ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ प्रदेश में फार्मा पार्क बनाने की भी तैयारी है।

इसके लिए देश-विदेश की दवा कंपनियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फार्मेसी शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी मौजूदा जरूरतों के अनुसार बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस एवं राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह-2026 के अवसर पर बुधवार को बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ये बातें सामने आईं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के सैकड़ों फार्मासिस्ट, शिक्षाविद्, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और विद्यार्थी शामिल हुए। मौके पर भारतीय फार्मेसी शिक्षा के पुरोधा प्रो. महादेव लाल श्राफ की 125वीं जयंती पर उनके योगदान को याद किया गया। उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, विशिष्ट अतिथि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. मोंटू कुमार एम पटेल, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉ. बिन्दे कुमार, स्वास्थ्य विभाग के ओएसडी सुरेंद्र राय, पीसीआइ के सेंट्रल काउंसिल के सदस्य डॉ. नीलमाधव दास, राजकीय फार्मेसी संस्थान पटना के प्राचार्य सह राज्य समन्वयक डॉ. राम कुमार चौधरी, कार्यक्रम के समन्वयक सह पीसीआइ सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह व सह समन्व्यक डॉ. कुमार अजय ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर अन्वेषण-2027 स्मारिका का विमोचन किया गया।

दवाओं के गलत इस्तेमाल से बढ़ा खतरा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक और गलत इस्तेमाल गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी दवाओं के प्रति रोगाणुओं में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने का खतरा बढ़ रहा है।