बिहार में ED के रडार पर आधा दर्जन IAS अधिकारी, टेंडर घोटाले में हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद एक्शन

राज्य ब्यूरो, पटना। चर्चित टेंडर घोटाला की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर तेज कर दी है। जांच के सिलसिले में आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों से अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ की जानी है।

समन के बाद अब तक दो अधिकारी से पूछताछ की जा चुकी है। एक आईएएस अधिकारी से सोमवार को जबकि दूसरे अधिकारी से मंगलवार को घंटो पूछताछ की गई। ईडी की इस कार्रवाई को मामले की जांच के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है।

दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में मामले की सुनवाई के दौरान जांच की दिशा और अब तक हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद ईडी ने आधा दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है।