बिहार में शिक्षकों को दीपावली-छठ का तोहफा: त्योहार से पहले मिलेगी सैलरी, देरी करने पर नपेंगे अधिकारी

राज्य ब्यूराे, पटना। शिक्षकों और विद्यालय कर्मियों को दीपावली व छठ के पहले वेतन मिल जाएगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने शुक्रवार को शिक्षा समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी किया।

दो दिन पूर्व समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छठ से पूर्व लिपिक, परिचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, शारीरिक शिक्षक, संस्कृत और मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी न करने को भी कहा था।