बिहार STET Exam में बदलाव: 11 नवंबर की परीक्षा अब 22 को, 12 से डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड; लाइब्रेरियन परीक्षा भी टली

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2026 के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब 11 नवंबर को होने वाली परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी।

ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 11 नवंबर को निर्धारित थी, उन्हें अब बदली हुई तारीख के अनुसार परीक्षा की तैयारी करनी होगी। खास बात यह है कि परीक्षा की तारीख बदलने के साथ संशोधित एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा।

छुट्टी ने बदला परीक्षा का शेड्यूल, 11 से सीधे 22 नवंबर पहुंची तारीख सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा एवं भाई दूज का अवकाश घोषित किया गया है। इसी कारण बिहार बोर्ड ने उस दिन निर्धारित एसटीईटी परीक्षा को स्थगित कर नई तारीख तय की है।

अब यह परीक्षा 22 नवंबर को ली जाएगी। हालांकि, यह बदलाव केवल 11 नवंबर को निर्धारित परीक्षा के लिए किया गया है। अन्य तिथियों पर निर्धारित परीक्षाओं के संबंध में इस सूचना में कोई बदलाव नहीं बताया गया है। 12 नवंबर से मिलेगा नया एडमिट कार्ड, पुराने कार्ड से न करें तैयारी परीक्षा की तारीख में बदलाव के बाद बिहार बोर्ड ने संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि भी घोषित कर दी है। अभ्यर्थी 12 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट https://stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को संशोधित एडमिट कार्ड पर दर्ज परीक्षा तिथि और अन्य विवरण जरूर जांच लेने चाहिए।

लाइब्रेरियन बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भी झटका बिहार बोर्ड ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के कार्यक्रम में भी बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे एक दिन आगे बढ़ाकर 23 नवंबर से शुरू किया जाएगा। अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तारीख में यह बदलाव किया गया है।