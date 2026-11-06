Bihar Librarian Exam 2026: 22 नवंबर से होगी लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा, इस दिन आ सकता है एडमिट कार्ड

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में पटना प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2001 बैच के अधिकारी राजेश कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद समिति के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा संचालन और अन्य प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए।

22 नवंबर को परीक्षा कराने का निर्णय, आधिकारिक सूचना का इंतजार बैठक में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें 22 नवंबर को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

सामान्य तौर पर परीक्षा की तारीख से करीब पांच दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल, एडमिट कार्ड जारी होने या परीक्षा से संबंधित अन्य विवरणों को लेकर आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों को समिति की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

मैट्रिक-इंटर 2027 के छूटे विद्यार्थियों को अंतिम मौका बैठक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को राहत देने का भी निर्णय लिया गया। ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म भरने के लिए 7 से 17 नवंबर तक का अतिरिक्त अवसर दिया गया है।

यह उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मौका है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सके थे। संबंधित विद्यार्थियों को तय अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एक महीने में दूर होंगी परीक्षा व्यवस्था की खामियां नए अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि अगले एक महीने के भीतर परीक्षा संचालन की व्यवस्था में मौजूद सभी कमियों को चिह्नित कर दूर किया जाए। पूर्व में आयोजित परीक्षाओं के दौरान सामने आई खामियों और अनियमितताओं की भी समीक्षा की जाएगी।

लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही समिति में लंबित सभी मामलों का एक महीने के भीतर निष्पादन करने को कहा गया है। लंबित मुकदमों और एमजेसी मामलों की होगी समीक्षा अध्यक्ष राजेश कुमार ने न्यायालयों में लंबित मुकदमों और एमजेसी मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से ऐसे मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा, ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके। समिति के प्रशासनिक कामकाज को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।