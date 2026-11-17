राज्य ब्यूरो, पटना। बेंगलुरु के इंटरनेशनल एक्जीविशन सेंटर में आयोजित टेक समिट-2026 में बिहार के स्टार्टअप एवं प्रौद्योगिकी इको-सिस्टम की क्षमता को प्रदर्शित किया जा रहा है।

इस वर्ष के समिट की थीम (AI एंड बियांड) से प्रेरित बिहार पवेलियन उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में राज्य की बढ़ती क्षमताओं से अवगत करा रहा है।

इसमें उद्योग विभाग की पहल (स्टार्टअप बिहार) के अंतर्गत विकसित छह स्टार्टअप अपने नवाचारों और समाधानों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

मंगलवार (17 नवंबर) से शुरू हुआ यह एक्जीविशन गुरुवार (19 नवंबर) तक चलेगा। बिहार राज्य पवेलियन (हाल-3, स्टाल संख्या एच3 -ए244) का उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने उद्घाटन किया। उद्योग निदेशक कुल कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

उद्योग सचिव ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि बिहार के स्टार्टअप कर्नाटक में भी अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं और अन्य राज्यों में भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं।

यह बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की व्यापक सोच और इसके अंतर्गत विकसित सशक्त इको-सिस्टम का प्रमाण है। उद्योग निदेशक ने प्रदर्शनी में भाग ले रहे स्टार्टअप संस्थापकों से उनके नवाचारों, व्यावसायिक माडलों और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी ली।