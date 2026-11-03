बिहार आने वाली स्पेशल ट्रेनों में बढ़ेंगे AC और स्लीपर कोच, वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा कन्फर्म टिकट

जागरण संवाददाता, पटना। त्योहारों और छुट्टियों में बिहार आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों में एसी और स्लीपर कोचों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

देश के विभिन्न शहरों से बिहार आने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की जाएगी। खासकर नियमित ट्रेनों के एसी कोचों में लंबी वेटिंग लिस्ट होने पर उसी रूट पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।