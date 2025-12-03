बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा नवंबर का बढ़ा हुआ वेतन, इस दिन किया जाएगा भुगतान

जागरण संवाददाता, पटना। विशिष्ट शिक्षकों को बढ़ी हुई राशि के आधार पर नवंबर का वेतन मिलेगा। वेतन का भुगतान छह दिसंबर तक किया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से विभागीय समीक्षा बैठक में दिया।

उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में 10 दिसंबर तक कैंप मोड में की जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों के बकाए का भुगतान छह दिसंबर तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा।