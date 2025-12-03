Language
    बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा नवंबर का बढ़ा हुआ वेतन, इस दिन किया जाएगा भुगतान

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को नवंबर महीने का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और वेतन भुगतान की तिथि भी निर्धारित कर ...और पढ़ें

    बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। विशिष्ट शिक्षकों को बढ़ी हुई राशि के आधार पर नवंबर का वेतन मिलेगा। वेतन का भुगतान छह दिसंबर तक किया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से विभागीय समीक्षा बैठक में दिया।

    उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में 10 दिसंबर तक कैंप मोड में की जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों के बकाए का भुगतान छह दिसंबर तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

    निर्देश के मुताबिक, सभी विशिष्ट शिक्षक अपनी सेवा पुस्तिका पर वेतन निर्धारण पांच दिसंबर तक कराकर छह दिसंबर तक अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में लेखापाल को उपलब्ध करा रसीद प्राप्त करेंगे।

    सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेवा पुस्तिका में किए गए वेतन निर्धारण की जांच कर एवं नए वेतन निर्धारण के बाद एरियर विपत्र की जांच कर सेवा पुस्तिका एवं वेतन विपत्र आठ दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध करायेंगे।

    अन्य बकायों के भुगतान संबंधित विपत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। उसकी जांच कर तीन दिनों के अंदर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा भुगतान किया जाएगा।

