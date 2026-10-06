बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण की अब हर हफ्ते होगी समीक्षा, मंत्री ने दिए कड़े निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण की साप्ताहिक समीक्षा होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मंगलवार को यह घोषणा की। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों और अंचलों को चिह्नित कर अलग से समीक्षा करने तथा अगले 15 दिनों की विशेष कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने कहा कि विशेष भूमि सर्वेक्षण शुद्ध भूमि अभिलेख तैयार करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए लक्ष्य पूरा करने के साथ अभिलेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी।