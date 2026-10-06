मुजफ्फरपुर-पटना एनएच के किनारे सरकारी जमीन का माफिया कर रहे सौदा, विभाग हुआ अलर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Government Land Encroachment Muzaffarpur: जिले में सरकारी जमीनों पर भू-माफिया की लगातार नजर बनी हुई है।

एनएच-28 की जमीन के बाद अब मुजफ्फरपुर-पटना फोरलेन (एनएच-22) के मुजफ्फरपुर-हाजीपुर खंड में तुर्की के पास सरकारी जमीन को घेरकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। माफिया द्वारा इस बेशकीमती जमीन का सौदा भी किया जा रहा है।

मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और फर्जी जमाबंदी कराने का यह मामला राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के पास पहुंचा।

मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को इसकी त्वरित जांच के निर्देश दिए हैं।

स्थानीय लोगों ने की शिकायत

एनएच किनारे रहने वाले ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी मंत्री तक पहुंचाई। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी जमीन को गलत तरीके से रैयत के नाम दर्ज करा दिया गया और फिर उसकी धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की जाने लगी।