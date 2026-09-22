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सोलर पैनल पर 'डबल' तोहफा: बिहार के 25000 परिवारों को आज मिलेगी सब्सिडी, ₹98000 तक का होगा फायदा

By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
Published: Tue, 22 Sep 2026 07:30 AM (IST)

बिहार सरकार आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 25 हजार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ...और पढ़ें

बिहार के 25000 परिवारों को आज मिलेगी सब्सिडी, 98 हजार रुपये तक का होगा फायदा (AI Generated Image)

बिहार के 25000 परिवारों को आज मिलेगी सब्सिडी, 98 हजार रुपये तक का होगा फायदा (AI Generated Image)

HighLights

  1. 25 हजार सोलर लाभार्थियों को मिलेगी राज्य सरकार की वित्तीय सहायता।

  2. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 'मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना' का करेंगे शुभारंभ।

  3. केंद्र और राज्य से अधिकतम 98 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाले बिहार के 25 हजार परिवारों के लिए मंगलवार का दिन खास है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले इन लाभार्थियों को मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लाभार्थियों को राज्य वित्तीय सहायता का हस्तांतरण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ‘मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ भी करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान सौर ऊर्जा के फायदे और इसके उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नौ सोलर रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ‘सेवा सेतु कैंप’ का निरीक्षण करेंगे और वित्तीय सहायता के हस्तांतरण के बाद पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद भी करेंगे।

केंद्र की सहायता के साथ बिहार सरकार भी दे रही अतिरिक्त सहायता

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से एक किलोवाट के सोलर संयंत्र पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये तथा तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार की ओर से भी राज्य वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार 1.1 किलोवाट क्षमता पर 10 हजार रुपये तथा तीन किलोवाट तक की क्षमता पर अधिकतम 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी।

इस प्रकार तीन किलोवाट का रूफटाप सोलर सिस्टम लगाने वाले पात्र उपभोक्ता को केंद्र और राज्य सरकार की सहायता मिलाकर अधिकतम 98 हजार रुपये तक का अनुदान प्राप्त हो सकेगा। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली बिल के बोझ को कम करना है।

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