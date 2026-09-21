बिहार में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में होगा 16000 करोड़ का निवेश, CM बोले- खुलेंगे 12000 नौकरियों के द्वार

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 के प्रारूप को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की। इसके तहत बिहार में लगभग 16 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। वहीं, लगभग 12 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बिहार में ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का निर्माण, लक्ष्य, प्रोत्साहन एवं कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के वर्ष 2030 तक के लक्ष्यों एवं विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में प्रतिवर्ष कम-से-कम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है।