बिहार में रफ्तार पकड़ रही सोलर क्रांति, केंद्र के अलावा राज्य सरकार भी दे रही ₹20 हजार की छूट

राज्य ब्यूरो, पटना। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाने की योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। कृषि कार्य के लिए पंपों को सोलर एनर्जी से जोड़ने की योजनाएं भी बड़ी क्षमता के साथ आगे बढ़ी है।

बिजली कंपनी के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत समेकित रूप से घरों की छत पर 129 मेगावाट सौर ऊर्जा की उपलब्धता हो चुकी है। यह आंकड़ा पिछले माह की 28 तारीख का है।

20 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी इसके बाद भी इस योजना के तहत सोलर सिस्टम छतों पर लगातार लग रहे हैं। राज्य सरकार ने 20 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा कर रखी है। इसके बाद इस योजना की गति और तेज हुई है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी अलग से है।

सौर ऊर्जा के माध्यम से ही घरों की बिजली चले इसे केंद्र में रख 10 लाख कुटीर ज्योति बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छत पर कुल 1100 मेगावाट की क्षमता तक सोलर एनर्जी सिस्टम काे लगाए जाने की योजना आगे बढ़ी है।

12,788 सरकारी भवनों पर रूफटाप सोलर सौर उर्जा की गति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी भवनों पर भी लगातार सोलर एनर्जी सिस्टम को स्थापित किया जा रहा। इसके तहत अब तक 12,788 सरकारी भवनों पर 115 मेगावाट क्षमता वाले रूफटाप सोलर सिस्टम को लगाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट क्षमता की योजना को भी मंजूरी दी गयी है।