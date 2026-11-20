डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार अब सिर्फ पारंपरिक उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल फुटवियर मार्केट में भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य के हाजीपुर में तैयार हो रहे जूते रूस, इटली, फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम तक पहुंच रहे हैं।

बिहार में बने सेफ्टी शूज की विदेशों में बढ़ती मांग राज्य के औद्योगिक विकास की नई कहानी लिख रही है। निवेश के अनुकूल माहौल और सरकारी प्रोत्साहन से लेदर एवं फुटवियर सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है। हाजीपुर बना ग्लोबल फुटवियर सप्लाई का केंद्र वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कंपीटेंस एक्सपोर्ट बिहार के इस बदलते औद्योगिक परिदृश्य की प्रमुख मिसाल है। वर्ष 2018 में शुरू हुई यह इकाई सेफ्टी शूज का निर्माण कर पांच देशों समेत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों का निर्यात कर रही है।

कंपनी में वर्तमान में 300 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहां कार्यरत कर्मचारियों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। यानी बिहार के जूते विदेशी बाजारों में पहुंचने के साथ स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर दे रहे हैं।

300 से ज्यादा लोगों को रोजगार, महिलाओं की बड़ी भागीदारी लेदर और फुटवियर उद्योग बिहार में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार कर रहा है। हाजीपुर की इकाई इसका उदाहरण है, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को काम मिला है।

महिला कामगारों की 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी इस सेक्टर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। सरकार भी इस उद्योग को रोजगार और महिला सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में आगे बढ़ा रही है। 9 औद्योगिक क्लस्टर से तैयार हो रहा इंडस्ट्री का नेटवर्क बिहार में लेदर एवं टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्यभर में 9 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए गए हैं। बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति (संशोधन), 2025 के जरिए निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का फोकस केवल फैक्ट्रियां स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों को जरूरी आधारभूत सुविधाएं और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर भी है।

FDDI से पॉलिटेक्निक तक, तैयार हो रही स्किल्ड वर्कफोर्स फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (FDDI), पटना, मुजफ्फरपुर स्थित MIT और पटना एवं भागलपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेदर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा निजी स्किल डेवलपमेंट सेंटर (SDCs) के माध्यम से लेदर एवं डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत संचालित इन संस्थानों का उद्देश्य उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल कामगार तैयार करना है।

निवेशकों के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा, सिंगल विंडो से आसान प्रक्रिया राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना और संचालन को आसान बनाने के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और नीतिगत प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।