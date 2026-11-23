जागरण संवाददाता, पटना। खेल विभाग, बिहार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन, पटना की ओर से वार्षिक खेल कार्यक्रम 2026-27 के तहत राज्य स्तरीय (अंतर प्रमंडल) विद्यालय साइक्लिंग प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार से किया जाएगा।

तीन दिवसीय प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 आयु वर्ग के बालक-बालिका खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन सुबह छह बजे से जेपी गंगा पथ स्थित एलसीटी घाट से दीघा गोलंबर तक किया जाएगा। इसमें राज्य के सभी नौ प्रमंडलों से चयनित करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जिला खेल पदाधिकारी जयनारायण कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का रविवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर में पंजीकरण कराने के साथ आवश्यक जांच की गई। सभी तैयारियां पूरी उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन स्थल पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक, यातायात की ओर से संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।