विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य की मूल निवासी महिला को विवाह के बाद बिहार में बसने या लंबे समय तक यहां निवास करने मात्र से राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।

आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य में जातिगत मूल उद्गम और निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विद्यावती किरण की ओर से दायर एलपीए याचिका खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। सरकारी पद हासिल करने का मामला यह मामला बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी (एपीओ) की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के लाभ से जुड़ा था। मामले के अनुसार, बीपीएससी ने छह फरवरी 2020 को एपीओ के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। अपीलकर्ता विद्यावती किरण उत्तर प्रदेश की मूल निवासी थीं। उनके पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। वर्ष 1996 में बिहार में विवाह होने के बाद वह लगातार यहीं रह रही थीं। उन्होंने दुसाध जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का आरक्षण प्राप्त करते हुए आवेदन किया था। दुसाध जाति उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है। अपीलकर्ता प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार में भी शामिल हुईं। हालांकि, दो दिसंबर 2023 को जारी अंतिम परिणाम में उनका चयन रद कर दिया गया। पति नहीं, पिता का निवास प्रमाण पत्र जरूरी आयोग का कहना था कि उनका जाति और निवास प्रमाणपत्र पति के पते के आधार पर जारी किया गया था, जबकि निर्धारित नियमों के अनुसार, आरक्षण की पात्रता का निर्धारण उनके पिता के मूल निवास के आधार पर होना था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर आयोग के निर्णय को चुनौती दी थी।